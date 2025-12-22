Podcast bản tin tối 22-12: Tài xế nhanh trí lái xe đang cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ hỗ trợ

Podcast bản tin tối 22-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mỗi ngày bán 800 ổ bánh mì nhưng không có chứng nhận an toàn thực phẩm; Tài xế nhanh trí lái xe đang cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ hỗ trợ; Sửa chữa cầu thép nối hai cồn ở trung tâm Nha Trang; TPHCM: Khởi tố 7 đối tượng "phù phép" thịt heo thành thịt bò; Giá vàng miếng SJC chiều 22-12 lên 157,5 triệu đồng/lượng; Đã bắt được đối tượng đâm bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tử vong...