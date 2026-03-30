Podcast bản tin tối 30-3: Trong 2 ngày, có 13 người thương vong do dông lốc, sét, mưa đá

Podcast bản tin tối 30-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; 4 người chết, 9 người bị thương do dông lốc, sét, mưa đá tại các địa phương; Chiều 30-3, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng; Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 200.000 USD tiền "cảm ơn"; Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia "núp bóng" sàn thương mại điện tử...