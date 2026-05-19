Podcast bản tin trưa 19-5: Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ

Podcast bản tin trưa 19-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026; Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai; Nhiều nơi tiếp tục có mưa dông, tập trung vào chiều tối và đêm; Bộ Công thương yêu cầu giám sát, triển khai xăng E10 từ ngày 1-6; Quảng Trị: 3 tàu cá đang neo đậu để sửa chữa bất ngờ bốc cháy