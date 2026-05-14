Podcast bản tin tối 14-5: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Podcast bản tin tối 14-5 trên báo Sài Gòn GIải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án sân bay Long Thành; Chống ngập theo hướng liên vùng, liên lưu vực và thích ứng bền vững; Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm; Từ ngày 15-5, chính thức tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa; Nam bộ: Nắng nóng giảm dần từ ngày 16-5; Phát hiện 728 sản phẩm nghi giả mạo tại cơ sở từng vi phạm