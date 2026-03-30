Podcast tin trưa 30-3: Giá vàng trong nước giảm theo vàng thế giới

Podcast bản tin trưa 30-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI; Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031; Sáng 30-3, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng; Nhiều nơi ở phía Bắc xuất hiện mưa đá; Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Phạm Tu; Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng và đồng phạm hầu tòa.