Podcast bản tin trưa 4-5: Kết quả điều tra ban đầu vụ ô tô cháy trong cây xăng

Podcast bản tin trưa 4-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ; Tập trung khắc phục thiệt hại dông lốc, mưa đá ở Nghệ An; Sáng 4-5, giá vàng trong nước tăng 600.000 đồng/lượng; Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Khởi tố tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong; Hơn 1.000 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ lễ.