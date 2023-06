Quận 1 đăng tải gần 3.200 bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 14-6, Quận ủy quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 5 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Đề án 05 về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 nhấn mạnh, với vị trí trung tâm của quận 1, nơi diễn ra nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng, là điểm đến tham quan của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, quận 1 cũng là nơi các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, những hội nhóm “xã hội dân sự”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung tiến hành các hoạt động chống phá với phương thức ngày càng đa dạng, tinh vi, thâm độc.

Do đó, đồng chí Tô Thị Bích Châu yêu cầu cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ quận 1 tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy TPHCM và Quận ủy quận 1 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường các bài viết định hướng, đấu tranh với luận điệu sai trái và cảnh giác trước âm mưu kích động chống phá nhằm gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch trên địa bàn quận và thành phố.

Một nhiệm vụ khác là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời rà soát, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy quận 1 cũng lưu ý phải phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống trang cộng đồng quận trong công tác tuyên truyền, phản ánh sinh động các hoạt động của quận 1, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Song song đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn lực lượng cộng tác viên từ quận đến cơ sở; định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ để hướng dẫn cho lực lượng cán bộ nòng cốt, cấp ủy, đảng viên…về cách thức, kỹ thuật xử lý các tin, bài xấu, độc. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm nắm thông tin và kịp thời định hướng, xử lý khi có yêu cầu…

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết, quận 1 có 21/50 tổ chức cơ sở đảng xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở. Sau 5 năm hoạt động, trang cộng đồng Cột Cờ Thủ Ngữ đã đăng 27.066 tin bài thu hút gần 75,3 triệu lượt tương tác với các tin bài theo nhóm các chủ đề; trung bình 1 ngày có gần 60.000 lượt người tiếp cận các bài viết và xem video clip. Trong đó có gần 3.200 bài đấu tranh phản bác, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Ban Chỉ đạo 35 quận 1 và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận 1 tổ chức kiểm tra 12 tập thể, 4 cá nhân về triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị quận.