Quận 1 tuyên dương 104 tập thể, cá nhân và gia đình điển hình "Dân vận khéo" năm 2023

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quận 1 được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều mô hình, công trình được đăng ký thực hiện, được lan toả sâu rộng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác vận động nhân dân. Đặc biệt là các mô hình, công trình, giải pháp trong công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận của quận 1 được triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng. UBND quận 1 phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chuyên môn và nội dung “5 không”, thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn quận. Công tác tiếp công dân được chính quyền quận quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân. Quận 1 cũng đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đăng ký và xây dựng danh hiệu văn hoá gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Như duy trì mô hình hội thi “Góc phố ngày Tết”, giải chạy đêm “District 1 Midnight Run 2023”; duy trì mô hình Cửa hàng An sinh quận 1.

Cùng với đó, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu, phục vụ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, đa dạng hoá các hình thức vận động nhân dân, các hoạt động phải hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương điển hình, công trình dân vận khéo các cấp….

Dịp này, quận 1 có 2 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; đồng thời, có 52 tập thể, 44 cá nhân và 8 gia đình tiêu biểu được tuyên dương "Dân vận khéo" cấp quận năm 2023.