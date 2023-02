Quận 11: Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Đến dự có đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11; Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND quận 11; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM…

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh và khen thưởng tại hội nghị. Năm 2022 quận đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh cơ bản đều đạt và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách nhà nước của quận vượt chỉ tiêu được giao đạt 141,71% so với dự toán. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng và không bỏ sót đối tượng. Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tạo được khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, liên tục...

Đồng chí Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh, kết quả đạt được như trên do có sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 11. Trong đó có sự đóng góp xuất sắc của nhiều tập thể và cá nhân của các đơn vị, cơ quan, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố, Quyền Chủ tịch UBND quận 11 yêu cầu tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ, trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Xây dựng, lựa chọn các mô hình, sáng kiến, tiên tiến, tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi.



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm đề nghị các ngành, các cấp cần phát động và tổ chức thật tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Dịp này, UBND quận 11 đã trao huân chương lao động hạng nhất, hạng ba của Chủ tịch nước tặng Trường mầm non quận 11 và bà Nguyễn Phi Phương, Hiệu trưởng trường này; Trao bằng khen của Thủ tướng cho bà Trần Thị Bích Trâm (Phó Chủ tịch UBND quận 11) và ông Nguyễn Hữu Tỉnh (Phó Chánh Văn phòng UBND quận 11); Trao cờ thi đua cho 4 đơn vị; Trao 3 huy hiệu TPHCM cho 3 cá nhân; Trao bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho 42 đơn vị...