Quận 3 xây trường mầm non mới, thay trường "cứ mưa bị ngập, nước tràn vào phòng học"

Ngày 21-11, UBND quận 3 cho biết đã hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng Trường Mầm non 12 đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn phường 12 (phường chưa có trường mầm non).

Trường Mầm non 12 dự kiến khởi công vào ngày 1-12, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1.425 m2, tại số 1074 Trường Sa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 28,7 tỷ đồng, gồm 1 trệt, 2 lầu với 12 phòng học, 2 phòng năng khiếu, các phòng chức năng được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non, giúp trẻ có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ.

Trong dự án cũng có các công trình phụ như sân vườn (hơn 126,3m2 được trồng cây xanh và cỏ), sân chơi được thiết kế thẩm mỹ, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy… đảm bảo quy chuẩn sẽ góp phần giải quyết triệt để các tồn tại của ngôi trường cũ.

Vị trí xây dựng Trường Mầm non 12 trước đây vốn là Trường Tiểu học tư thục Bùi Phát, xây dựng năm 1966 - 1967 với diện tích đất khoảng 969m2. Năm 1976, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Đô Lương. Năm 1987, trường được khởi công xây dựng lại và bắt đầu hoạt động vào năm 1988.

Đến năm 2000, UBND quận 3 đã cho phép Trường Tiểu học Đô Lương mở rộng thêm hơn 450m2 (là phần đất dư thừa sau khi giải tỏa thực hiện quy hoạch tuyến kênh Nhiêu Lộc, tuyến đường và vỉa hè), nâng tổng diện tích của trường lên 1.425,4m2 như hiện nay.

Theo UBND quận 3, sau gần 30 năm xây dựng, qua thời gian dài sử dụng, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Cứ mỗi mùa mưa, trường đều bị ngập, nước tràn vào các phòng học và phòng sinh hoạt ở tầng trệt, gây hư hỏng nặng các vật dụng và trang thiết bị, ảnh hưởng đến vệ sinh và an toàn trong sinh hoạt của cô và trò. Chi phí duy tu, sửa chữa hàng năm (kinh phí ngân sách, nguồn xã hội hóa và công sức tập thể nhà trường) rất tốn kém mà hiệu quả chưa được như mong muốn.

Do đó, UBND quận 3 quyết định xây dựng mới Trường Mầm non 12, nhằm góp phần giải quyết cho con em ở phường 12 và các phường giáp ranh có một ngôi trường mới, có cơ sở hạ tầng hiện đại, giúp các bé có không gian học tập, sinh hoạt vui chơi thoải mái, an toàn và đạt chuẩn.