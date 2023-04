Quận 7 ra mắt Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Ngày 21-4, UBND quận 7 chính thức ra mắt Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.Trung tâm được xây dựng với mục tiêu đưa ra các giải pháp công nghệ được đồng bộ, đảm bảo các hệ thống hiện tại và tương lai có thể tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt thống nhất.

Trung tâm được phát triển dựa trên nền tảng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế. Hiện trung tâm được tích hợp từ các hệ thống thành phần như: Hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hệ thống an toàn thông tin, giám sát chỉ đạo, điều hành; Hệ thống góp ý phản ánh của người dân và doanh nghiệp; Hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh.

Theo Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái, năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quận phối hợp xây dựng và ra mắt Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế chỉ trong vòng 10 ngày. Trung tâm đã hỗ trợ mạnh mẽ để quận giữ vững vùng xanh, đảm bảo an ninh trật tự và khôi phục kinh tế. Cũng nhờ sự hỗ trợ của trung tâm, năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với quận đạt trên 99%, thu ngân sách nhà nước được 5.550 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

“Từ những kết quả trước đây, quận 7 tin tưởng hoạt động của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Qua đó góp phần quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng quận 7 trở thành trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, thể dục, thể thao chất lượng cao của khu vực phía Nam TPHCM”, đồng chí Võ Khắc Thái nhấn mạnh.