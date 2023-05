Quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ được trải nghiệm tại "tứ đại kinh đô thời trang"

Tối 29-5, tại TPHCM, MultiMedia JSC - đơn vị nắm giữ bản quyền và sản xuất chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam - The Face Vietnam 2023 chính thức công bố ra mắt mùa mới và giải thưởng. Đơn vị tổ chức hé lộ nhiều điểm mới năm nay.

The Face Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế được MultiMedia JSC mua bản quyền từ The Face của Mỹ do Siêu mẫu đình đám thế giới Naomi Campbell sáng lập.

Sau thành công mùa đầu tiên năm 2018, The Face Vietnam chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, bắt kịp xu hướng với thời đại 4.0.

Với các nền tảng và công cụ truyền thông mới, sở thích của người dùng ngày càng thay đổi và chính nhà sản xuất The Face Vietnam cũng sẽ đổi mới các thử thách, cách lựa chọn cũng như đặt ra những tiêu chí phù hợp với thị trường nhất để tìm ra quán quân năm nay.

Người trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ nhận những giải thưởng lớn, đặc biệt sẽ nhận được 1 chuyến trải nghiệm tại 4 Tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới thuộc "tứ đại kinh đô thời trang", bao gồm Milan, Paris, New York, London.

Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên ở một phiên bản The Face trên thế giới, các nhãn hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng ngay tại trường quay với 1 thí sinh giành chiến thắng hoặc có số điểm cao nhất mỗi tập.

Dàn Huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 được công bố gồm có các siêu mẫu: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu - Kỳ Duyên. Nam Trung đảm nhiệm vị trí host (người đóng vai trò dẫn dắt chương trình từ khi mở đầu đến khi kết thúc).

Ngoài các huấn luyện viên, nhà sản xuất chương trình còn công bố Top 20 thí sinh xuất sắc đã vượt qua hàng ngàn “đối thủ nặng ký” để có màn “chào sân” đầy ấn tượng trước công chúng. Những cái tên gây ấn tượng mạnh với màn “chào sân” có: Top 15 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Cẩm Đan, Vio Hồ, Phương Vy, Nguyễn Hoàng Học, Nguyễn Tuấn Ngọc, Đức Ân, Huỳnh Tú Anh, Hương Liên...

Tập đầu tiên của The Face Vietnam sẽ được phát sóng lúc 20 giờ 30 ngày 4-6 trên kênh VTV9, phát đồng thời trên trang Facebook chính thức và kênh YouTube MultiTV.