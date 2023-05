Quận Tân Bình: Tội phạm tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản diễn biến phức tạp

Chiều 8-5, Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm việc với các cơ quan tư pháp quận Tân Bình, giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn quận Tân Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi giám sát.

Theo Công an quận Tân Bình, qua triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội có xu hướng giảm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu.

Từ ngày 1-10-2022 đến 30-4-2023, trên địa bàn quận Tân Bình xảy ra 117 vụ phạm pháp về trật tự xã hội. Công an quận Tân Bình đã khám phá 70 vụ (đạt 59,8%), bắt 106 đối tượng. Trong đó, nổi lên hai loại tội phạm xâm phạm sở hữu gồm cướp giật tài sản (16 vụ, khám phá 14 vụ (đạt 87,5%), bắt 21 đối tượng) và trộm tài sản (58 vụ, khám phá 29 vụ (đạt 50%), bắt 32 đối tượng).

Tội phạm cho vay lãi nặng và tín dụng đen có diễn biến phức tạp, với hình thức phạm tội mới như: cho vay qua ứng dụng trên mạng internet, vay theo ngày với lãi suất cao (từ 200% đến 400%).

Bên cạnh đó, tội phạm tham nhũng trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cụ thể, 7 tháng qua, Công an quận Tân Bình phát hiện 3 vụ, khám phá 3 vụ; đã khởi tố 2 vụ, 12 bị can (tăng 2 vụ, 10 bị can so với cùng kỳ năm 2022).

Theo VKSND quận Tân Bình, trong 7 tháng qua, đã kiểm sát án hình sự khởi tố mới 212 vụ, 96 bị can (giảm 18 vụ, 17 bị can so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số vụ và tổng số bị can giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” có chiều hướng gia tăng về số lượng vụ việc, tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng đối với từng trường hợp.

Về công tác thi hành án, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và quản lý hồ sơ thi hành án, thực hiện quy trình một cửa đối với một số thủ tục hành chính. Công tác thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự.

Tại buổi giám sát, các đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng thành phố tăng cường trang bị cơ sở vật chất, bổ sung nhân sự, tăng chế độ đãi ngộ cho đội ngũ.

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét, các cơ quan tư pháp quận Tân Bình đã quan tâm công tác cải cách tư pháp; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo các quy định pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao…, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ để kéo giảm tội phạm, tăng tỷ lệ giải quyết đơn thư tố giác tội phạm, tỷ lệ phá án; khắc phục tình trạng án hủy, sửa do lỗi chủ quan.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị Công an quận Tân Bình chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý xã hội, quản lý nhà nước trong đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp, tín dụng đen…

Cùng với đó, cần phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân để có giải pháp phù hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ xác minh tin báo tố giác tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị VKSND quận Tân Bình, chủ động hơn nữa trong việc kiểm sát giải quyết tin báo về tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng hạn chế các vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; nâng cao năng lực của kiểm sát viên.

Với TAND quận Tân Bình, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị tăng cường giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, tập trung giải quyết các vụ án kéo dài nhiều năm gây bức xúc; hạn chế đến thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, không để án tồn do lỗi chủ quan. Đồng chí cũng đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tiếp tục nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong công tác thi hành án, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi hành án.