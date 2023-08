Quảng Bình: Một ngư dân trúng luồng cá hơn 10 tỷ đồng

Đó là ông Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1975, ở TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Theo ông Cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, mỗi chuyến đi biển tàu của ông đánh bắt được từ 30 – 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1,7 tỷ đồng – 1,9 tỷ đồng mỗi chuyến, đạt doanh thu hơn 10,2 tỷ đồng - 11,4 tỷ đồng.

Trong 6 chuyến đánh bắt này, do thời tiết thuận lợi nên ông Cảnh theo luồng cá dài ngày, vừa đánh bắt vừa bán cho các tàu thu mua trên biển. Chỉ vào bờ khi tiếp tế thức ăn, đổ thêm dầu, thêm đá lạnh. Sau đó, lại theo máy dò cá, tiếp tục đánh bắt.

Do luồng cá trên biển vẫn còn, ông Cảnh đã chia sẻ cho các tàu bạn đánh bắt và cũng mang lại thu nhập cao.

Là một ngư dân có kinh nghiệm, ông Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ: "Đầu năm đánh bắt ở vùng Đà Nẵng tới Vũng Tàu, giữa năm từ Quảng Bình tới Nghệ An, còn cuối năm thì từ vùng biển Nghệ An tới Hải Phòng. Đầu năm vùng Đà Nẵng Vũng Tàu nhiều phù du, kéo ruốc biển, cá cơm đến, từ đó, các loài cá về nhiều nên đánh được. Giữa năm, phù du xuất hiện ở Quảng Bình, Nghệ An. Còn cuối năm là vùng biển Nghệ An, Hải Phòng".

Đến nay, gia đình ông Cảnh có 3 tàu đánh cá loại lớn (2 tàu 430CV bằng gỗ và 1 tàu 829CV). Hai tàu cá bằng gỗ tạo việc làm cho 22 lao động; còn tàu cá 829CV theo nghị định 67 tạo việc làm cho 12 bạn thuyền; mỗi chuyến ra khơi, mỗi lao động được trả 7 triệu đồng. Để phát hiện luồng cá từ xa, ngư dân Cảnh đã sắm máy định vị để dò cá trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các tàu của mình.

Năm 2018, ông Cảnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2021 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba.