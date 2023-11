Quảng Nam: Một người dân bị lũ cuốn trôi, mất tích khi bơi qua suối

Chiều 17-11, ông Hồ Văn Tròn, Chủ tịch UBND xã Phước Kim (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người dân bị lũ cuốn trôi, mất tích do vượt suối trong khi có mưa lũ.

Trước đó, vào ngày 16-11, 4 người gồm 2 cặp vợ chồng khi đi làm ở rẫy tại xã Phước Kim. Do thấy mưa to, gió lớn, nhóm người này quay trở về. Đến 12 giờ 30 trưa cùng ngày, khi đến đoạn suối Nước Se thuộc xã Phước Kim (ở hạ lưu sông Đăk Mi 3) giáp với xã Phước Chánh thì bất ngờ gặp lũ lớn.

Lúc này, 3 người may mắn thoát nạn, lên được bờ. Còn ông Hồ Văn K. (trú thôn 1, xã Phước Chánh) khi bơi đến giữa suối Nước Se, đoạn chảy giáp ranh xã Phước Chánh và xã Phước Kim không may bị lũ cuốn trôi, mất tích. Nạn nhân được xác định bị trôi xuống lòng hồ Đăk Mi 4.

Ông Hồ Văn Tròn, Chủ tịch UBND xã Phước Kim cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phước Sơn đã phối hợp với lực lượng, người dân 2 xã Phước Kim và Phước Chánh tìm kiếm dọc suối Nước Se và lòng hồ Đăk Mi 4. Tuy nhiên, do mưa to, nước lớn nên đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.