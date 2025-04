Quảng Nam nghiên cứu lại tên gọi đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sau sắp xếp

Theo công văn, vào ngày 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh.

Theo đó, dự kiến sẽ sắp xếp 233 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam thành 88 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình lấy ý cử tri, tại một số địa phương, cử tri có kiến nghị đặt tên theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.

Một phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

Do đó, UBND tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu tại điều 7, Nghị quyết 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 nêu trên. Trong trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước 8 giờ ngày 21-4 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ.

TP Tam Kỳ sau sắp xếp còn 4 phường

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam hiện có 233 xã, phường, thị trấn thành 88 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 12 phường và 76 xã. Theo phương án này, các địa phương như Hội An, Tam Kỳ được sắp xếp thành các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, xã tân Hiệp, Tam Kỳ, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Nam, Tam Kỳ Bắc. Còn lại hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau sắp xếp được đặt tên theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự.

Tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hình thành sau sắp xếp: Tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp được đặt theo tên của một trong các đơn vị hành chính trước sắp xếp phù hợp với định hướng sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đặt tên, đổi tên của đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau: Tên của đơn vị hành chính cấp xã cần dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, phù hợp với các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ. Khuyến khích đặt tên của đơn vị hành chính cấp xã theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin. Tên của đơn vị hành chính cấp xã không được trùng với tên của đơn vị hành chính cùng cấp trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh dự kiến hình thành sau sắp xếp.

Tin liên quan Quảng Nam giảm từ 233 xã phường, thị trấn còn 88 đơn vị hành chính cấp xã

NGUYỄN CƯỜNG