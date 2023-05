Quảng Nam: Người dân bất an khi thấy lan can cầu bị gãy một đoạn dài

Theo ghi nhận, một đoạn lan can bằng bê tông cốt thép dài khoảng 10m của cầu Câu Lâu cũ (theo hướng Nam – Bắc, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên) bị gãy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các trụ lan can ngã hướng xuống sông Thu, được níu lại bởi các cốt thép nên nằm lơ lửng không biết sẽ rơi bất kỳ lúc nào.

Còn tại mặt đường dành cho người đi bộ có đoạn lan can hư hỏng có nhiều mảng bê tông bị nứt lòi cả sắt đã hoen rỉ, vỡ rơi xuống sông. Nhiều người dân điều khiển xe máy đều phải giảm tốc độ và giữ khoảng cách khi đi đến đoạn này.

Đến 14 giờ 40 cùng ngày, lực lượng CSGT đã đến hiện trường để ghi nhận tình hình. Cơ quan chức năng đã cắm cọc tiêu cảnh báo, bố trí lực lượng CSGT túc trực cảnh báo người đi đường được biết.

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, vị trí lan can cầu bị đứt gãy do địa phương này quản lý. Nguyên nhân đứt gãy lan can cầu có thể do cầu Câu Lâu đã cũ, trong quá trình sửa chữa cầu Câu Lâu mới thời gian qua phương tiện đổ dồn về cầu cũ gây áp lực. Trên lan can cầu treo nhiều cáp, ống nước... quá trình nhiều phương tiện di chuyển tạo ra rung lắc dẫn đến gãy lan can cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, trước mắt huyện bố trí cảnh báo, làm một lan can tạm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu, phối hợp thị xã Điện Bàn cắm biển giới hạn tải trọng 5 tấn ở 2 đầu cầu. Đây là cây cầu nằm trên QL1 cũ, nối liền 2 huyện, thị xã nên kinh phí khắc phục, sửa chữa rất lớn. Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trước mắt, huyện sẽ báo cáo tỉnh, Trung ương hỗ trợ khắc phục hư hỏng.

Theo quan sát, cầu Câu Lâu cũ hiện đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn lan can khác đã có dấu hiệu bong tróc lớp bê tông để lộ các thanh thép rỉ.

Có đoạn lan can đã bị nghiêng hướng ra ngoài mặt sông. Có nhịp cầu còn xuất hiện hiện tượng võng lún. Đặc biệt ô tô tải đi qua, mặt cầu bị rung lên khi đứng gần.