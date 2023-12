Quảng Nam: Xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét ở huyện Bắc Trà My

Ngày 8-12, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện vết nứt lớn tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My), tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở đất.