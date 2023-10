Quảng Ngãi: Cháy 2 tàu cá đang neo đậu ở bến

Theo đó, tàu cá có số hiệu QNg-97206 TS đang neo đậu tại khu vực bến neo đậu Cây Bàng bất ngờ xảy ra cháy, sau đó cháy lan sang tàu cá có số hiệu QNg- 90997 TS. Cả 2 tàu do ông Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) làm chủ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 34 cán bộ, chiến sĩ, cùng 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường phối hợp với các lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Công an xã Bình Đông, Đồn Biên phòng Bình Thạnh… và người dân ở địa phương chữa cháy, chống cháy lan, cứu tài sản.

Đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, thời tiết có mưa, gió mạnh, tàu cách xa bờ hơn 100m khiến việc chữa cháy, cứu tài sản của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường hẻm dẫn ra bờ sông, nơi xảy ra cháy, nhỏ hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phải triển khai 2 máy bơm phao cùng các trang thiết bị chữa cháy và đi bộ đoạn đường sâu hơn 500m. Ngay sau đó, tiếp tục trưng dụng ghe, thuyền của người dân địa phương để chữa cháy, chống cháy lan.

Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cứu chữa, không để dầu máy chảy lan ra ngoài, cứu được tài sản được hơn 70% của tàu QNg-97206 TS.

Chủ tàu cho biết, tại thời điểm xảy ra cháy, người thân trong gia đình phát hiện cháy, sau đó hô hoán cho người dân xung quanh và báo cho lực lượng chức năng. Tàu cá có số hiệu QNg-97206 TS có chiều dài 20m, công suất 450CV neo đậu tại bến vào chiều hôm qua (ngày 13-10). Tàu cá có số hiệu QNg-90997 TS, chiều dài 18,5m, công suất 730CV đã bị cháy và chìm nửa phần dưới nước.