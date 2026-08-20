Xã hội

Quảng Ngãi: Đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở nặng

SGGPO

Sáng 20-8, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng, đất đá tràn xuống đường, chia cắt giao thông.

Clip Sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi. Thực hiện: HỮU PHÚC - TRUNG VÕ

Tại vị trí sạt lở, nhiều khối đất đá tràn xuống mặt đường. Bên mái taluy dương, một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Khu vực đường tránh đèo thường có sương mù, che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Hiện có 2 tuyến đường từ xã Kon Đào lên Tu Mơ Rông là đường đèo Măng Rơi và đường tránh đèo Măng Rơi. Do đường đèo Măng Rơi đang sửa chữa nên người dân chủ yếu lưu thông qua đường tránh. Khi tuyến đường tránh bị sạt lở, người dân buộc tạm thời quay lại lưu thông qua đường đèo Măng Rơi.

2aOboQslrF7XgiffdQLGnZ4hBmzNGffldQkDzUci.jpg
Một điểm sạt tràn xuống đường. Ảnh: TRUNG VÕ

Hiện Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường san gạt, hốt dọn đất đá, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực.

2aOboQslrFGgUA3zunzmU6WD38iJuRomKHAIZUlU.jpg
Do sạt lở, người dân đi tạm đường đèo Măng Rơi. Ảnh: TRUNG VÕ

Trước đó, ngày 19-8, đường tránh đèo Măng Rơi cũng bị sạt lở tại một vị trí khác tại xã Kon Đào và đã được khắc phục.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Măng Rơi Kon Đào Tu Mơ Rông Quảng Ngãi sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn