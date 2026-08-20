Quảng Ngãi: Đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở nặng

Sáng 20-8, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng, đất đá tràn xuống đường, chia cắt giao thông.

Clip Sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi. Thực hiện: HỮU PHÚC - TRUNG VÕ

Tại vị trí sạt lở, nhiều khối đất đá tràn xuống mặt đường. Bên mái taluy dương, một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Khu vực đường tránh đèo thường có sương mù, che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Hiện có 2 tuyến đường từ xã Kon Đào lên Tu Mơ Rông là đường đèo Măng Rơi và đường tránh đèo Măng Rơi. Do đường đèo Măng Rơi đang sửa chữa nên người dân chủ yếu lưu thông qua đường tránh. Khi tuyến đường tránh bị sạt lở, người dân buộc tạm thời quay lại lưu thông qua đường đèo Măng Rơi.

Một điểm sạt tràn xuống đường. Ảnh: TRUNG VÕ

Hiện Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường san gạt, hốt dọn đất đá, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực.

Do sạt lở, người dân đi tạm đường đèo Măng Rơi. Ảnh: TRUNG VÕ

Trước đó, ngày 19-8, đường tránh đèo Măng Rơi cũng bị sạt lở tại một vị trí khác tại xã Kon Đào và đã được khắc phục.

HỮU PHÚC