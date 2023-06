Quảng Ngãi: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người bị đâm chết

Ngày 7-6, Công an huyện Sơn Hà vừa phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 3 đối tượng là nghi can gây án.