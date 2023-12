Quảng Ngãi: Nam sinh bị phụ huynh của bạn đánh nhập viện cấp cứu

Ngày 17-12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo, huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng đánh em Lâm G.K. (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Camera trích xuất nhà dân ghi lại cảnh nam sinh bị ba của bạn đánh đến nhập viện

Theo lời của ông Lâm V.L. (trú tại thị trấn La Hà), cha của em Lâm G.K., kể, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8-12, con trai ông vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m, khi đến ngã tư đường Hưng Nguyễn - Đá Sơn (tổ dân phố 2, thị trấn La Hà), thì bị ông Phan T.M. (tổ dân phố 2, thị trấn La Hà) là cha của một bạn học cùng lớp với em K. đi từ phía sau áp sát và đánh đập em K..

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, ông Phan T.M. và em K. dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây thì ông Phan T.M. lao vào đánh em K.. Khi em K. phản kháng thì ông M. dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể em K. Đánh xong thì bỏ đi còn em K. ngồi gục xuống đường, một lúc sau đứng dậy.

Hình ảnh từ camera ghi lại

Nam sinh mặc áo trắng bị đánh đến nhập viện

Ông Lâm V.L. cho biết: “Lúc đó cháu được cô giáo ở cùng trường phát hiện, thấy máu ở mũi chảy nhiều nên đưa đến Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa điều trị, rồi gọi cho tôi lên. Tôi hoảng loạn khi thấy máu dính đầy người cháu và không biết chuyện gì xảy đã ra. Một lúc sau mới hay chuyện bị phụ huynh của bạn cùng lớp đánh… Con trai tôi bị nôn ói, chảy máu mũi. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu”.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, em K. bị sưng, đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh. Ông Lâm V.L. cho biết, do sắp đến kỳ thi học kỳ I nên ông đã xin các bác sĩ cho em K. điều trị tại nhà.

Sau sự việc, ông Lâm V.L. đã tố cáo hành vi ông Phan T.M. lên Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Công an thị trấn La Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 15-12, công an thị trấn đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào sáng ngày 17-12, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa xác nhận, đã mời ông Phan T.M. lên để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của em K. điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

NGUYỄN TRANG