Quảng Ngãi: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Ngày 26-4, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024”.

Tại chương trình, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH) trao quyết định khen thưởng cho 2 cá nhân có thành tích về công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng 250 suất quà tặng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), tặng 20 suất quà hỗ trợ gia đình công nhân, lao động bị tai nạn lao động (2 triệu đồng/suất).

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 77.000 công nhân lao động, chủ yếu tập trung ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 177 vụ tai nạn lao động làm 187 người bị nạn; trong đó có 15 người chết, 52 người bị thương nặng và 120 người bị thương nhẹ. Do đó, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân là hoạt động nhằm góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Quảng Ngãi phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị, các cấp công đoàn, các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động,....

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Theo đó, một số hoạt động sẽ được tập trung thực hiện như tuyên truyền, đối thoại, thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động, trong lao động sản xuất…

NGUYỄN TRANG