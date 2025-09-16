Quảng Ngãi: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Ngày 16-9, Công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Theo ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi – Chi nhánh Sơn Hà trong lúc thu gom rác tại khu vực ngã ba Hà Thành (xã Sơn Hạ) đã phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bên trong thùng rác và lập tức báo cho công an xã.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Sơn Hạ đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ việc, sớm cung cấp cho lực lượng chức năng để hỗ trợ điều tra. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến nghị các gia đình, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những vụ việc thương tâm.

NGUYỄN TRANG