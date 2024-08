Quảng Ngãi: Rác ngập ngụa trên sông Châu Me Đông

Sông Châu Me Đông, đoạn qua xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) và xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ngập ngụa rác thải, sau đó lại không thoát ra biển được gây ùn ứ, ô nhiễm nặng.

Rác - chủ yếu là rác thải nhựa - ứ đọng xung quanh sông Châu Me Đông

Sông Châu Me Đông bị “bủa vây” bởi rác thải nhựa, thùng xốp, túi nilon,… trôi nổi ở nhiều khu vực trên mặt nước. Ở nhiều đoạn cuối sông, rác thải bị vướng lại bởi các vật cản thành mảng rác lớn. Mỗi khi thủy triều lên, rác theo con nước tràn vào sông nhưng sau đó không thoát ra được, gây ô nhiễm nặng.

Ông Nguyễn Văn Tiến (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho biết: “Dọc theo sông Châu Me Đông là các hồ nuôi tôm, việc rác thải ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường, gây khó khăn trong việc lấy nước sông để nuôi tôm. Người nuôi tôm đã nhiều lần thu gom tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn”.

Khu vực sông Châu Me Đông cũng là cuối dòng đổ ra cửa biển, đây cũng được xem là cửa ngõ cho du khách, người dân đi tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn, nên tình trạng rác thải trôi nổi trên sông tạo ra những hình ảnh không đẹp đối với người dân sinh sống và du khách.

Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết thực trạng rác thải từ biển theo thủy triều vào sông Châu Me Đông, đoạn qua xã Bình Châu, đã diễn ra nhiều năm nay. Nguồn gốc rác thải tại khu vực này ngoài số ít trôi từ thượng nguồn về thì chủ yếu do chợ Bình Châu, thượng nguồn sông Kinh Giang và cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) thải ra môi trường, trôi xuống biển, lại theo thủy triều trôi ngược vào sông Châu Me Đông.

NGUYỄN TRANG