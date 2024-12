Quảng Ngãi tăng cường phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Trong 11 tháng năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 32 vụ về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cụ thể, 27 vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2023), 4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 17 vụ với 18 bị can.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em đa phần đều là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (có 4 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự). Nạn nhân bị xâm hại tình dục phần lớn là trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý sau khi bị xâm hại (25 trường hợp trẻ em gái mang thai).

Nguyên nhân chủ yếu là do nạn nhân có nhận thức không đúng hoặc chưa đầy đủ về những nguy hiểm tiềm ẩn từ mối quan hệ tình cảm qua mạng internet, nhất là lợi dụng tình cảm quan hệ nam nữ, quan hệ gia đình, họ hàng để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân, lợi dụng tục tảo hôn… để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, còn do một số nguyên nhân khác như thiếu sự chăm sóc, giám sát của gia đình, có trường hợp do cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho người thân nuôi dưỡng, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa chặt chẽ, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính của nhà trường, hội, đoàn thể chính trị-xã hội có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức nên chưa trang bị đầy đủ cho các em kiến thức, kỹ năng sống để có thể tự phòng ngừa, bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại…

Cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh minh họa

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; phương thức, thủ đoạn của tội phạm, cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa cho trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại, kịp thời hỗ trợ, can thiệp khi có vụ việc xâm hại xảy ra.

Triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, thanh, thiếu niên có biểu hiện tiêu cực, nghiện ma túy... có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục. Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.

Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm; triển khai hiệu quả mô hình “Phòng điều tra thân thiện”.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, bảo đảm việc điều tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ các vụ án để truy tố. Đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm đối với các vụ án xâm hại tình dục trẻ em…

NGUYỄN TRANG