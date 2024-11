Quảng Ngãi: Tàu cá chìm trên biển, 1 người mất tích, 1 người tử vong

Khoảng 4 giờ ngày 23-11, tàu cá số hiệu QNg-44586 TS, do ông Tạ Ngọc Dũng (sinh năm 1968, ở tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh) làm thuyền trưởng, cùng với 3 thuyền viên là anh Tạ Ngọc Tuấn (sinh năm 2007, con ruột ông Dũng), anh Lê Thành Thắng (sinh năm 2001, tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh) và anh Võ Thái Thạch (sinh năm 2000, tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh), xuất bán từ cảng cá Sa Huỳnh hành nghề đánh bắt giã cào.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, tại vùng biển xã Phổ Khánh, giáp khu vực Mộ Chum thuộc Tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển.

Khu vực phường Phổ Thạnh, nơi tàu cá bị sóng lớn đánh chìm

Ngay khi phát hiện, người dân và lực lượng công an, biên phòng, bảo vệ an ninh trật tự, dân quân phường Phổ Thạnh đã tiếp cận hiện trường, đưa 3 ngư dân vào bờ gồm ông Tạ Ngọc Dũng, Tạ Ngọc Tuấn, Lê Thành Thắng. Khi đưa vào bờ, anh Thắng đã bất tỉnh, dù được sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế phường Phổ Thạnh nhưng anh Thắng tử vong.

Hiện còn anh Võ Thái Thạch mất tích. Công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng tiếp tục.

