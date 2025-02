Quảng Ngãi: Triển khai khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè xã An Phú

Ngày 10-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở bờ biển ở thôn Phổ An, xã An Phú, TP Quảng Ngãi.

Cận cảnh tình trạng sạt lở ngay bờ kè chống sạt lở ở xã An Phú. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Theo UBND xã An Phú, do gió Đông Bắc thổi mạnh, gây sóng lớn, trong hai ngày 4 và 5-2 vừa qua, tại khu vực bờ biển xã An Phú, bờ kè chống sạt lở dọc theo đường bê tông đã bị biển xâm thực một đoạn dài 40m, khoét sâu vào nửa mét.

Hiện tình trạng sạt lở tiếp tục gia tăng về quy mô, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, nhà ở của 30 hộ dân đang sinh sống trong khu vực, đồng thời đe dọa an toàn công trình kè chống sạt lở bờ biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (thứ 2 bên phải sang) kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở bờ biển xã An Phú

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đồng thời bố trí lực lượng xung kích để kịp thời ứng phó, gia cố bờ biển khi xảy ra sạt lở.

Bên cạnh đó, giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với UBND TP Quảng Ngãi và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, phương án chống sạt lở bờ biển ở thôn Phổ An, nhằm bảo vệ an toàn khu dân cư và công trình của Nhà nước.

Sạt lở bờ biển dưới chân bờ kè khiến người dân rất lo lắng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước đó, ngay khi phát hiện sạt lở, UBND xã An Phú huy động người dân, lực lượng dân quân và các lực lượng khác dùng bao cát khắc phục tạm thời đoạn kè bị sạt lở; đồng thời cử người túc trực tại bờ kè để theo dõi những diễn biến xấu có thể xảy ra tiếp theo.

Nhiều ngày nay, sóng lớn vẫn xâm thực vào khu vực này. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sạt lở tạo hàm ếch lớn dưới chân bờ kè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Địa phương đã huy động người dân, các lực lượng khác cùng tham gia khắc phục tạm thời. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG