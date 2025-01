Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay kẹt xe kéo dài sau vụ lật container

Chiều 10-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau 20 giờ, các lực lượng chức năng và chủ hàng có xe bị lật trên Quốc lộ 15D vẫn chưa khắc phục xong hậu quả tai nạn, khiến dòng xe đi về cửa khẩu này hiện vẫn đang kẹt dài hàng cây số.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9-1, tại Km 6 Quốc lộ 15D xảy ra 1 vụ lật xe container chở gỗ mang BKS 74C-090.61 kéo theo rơ-moóc 74R-011.18 do tài xế Lê Quang Phương (sinh năm 1988, trú Quảng Trị) điều khiển theo hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh. Hậu quả, cả đầu kéo và container bị lật xoay khoảng 45 độ so với mặt cắt ngang đường, chiếm toàn bộ lòng và lề đường hai bên. Rất may, tài xế thoát ra khỏi cabin xe bị bẹp dúm và chỉ bị gãy 1 ngón tay, người bị xây xát nhẹ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định, do xe chở khối lượng lớn, nền đường bị trơn trượt do mưa cộng với vào khúc cua ngoặt khiến tài xế không xử lý được dẫn đến lật xe.

