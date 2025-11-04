Quốc lộ qua miền Trung còn 37 điểm tắc đường, ngập nước

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, do mưa lũ đặc biệt lớn, đến 16 giờ ngày 4-11, trên các tuyến quốc lộ qua khu vực miền Trung vẫn còn 37 vị trí tắc đường, ngập nước.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở chưa được thông xe

Các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, tuy nhiên, do mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường đã thông xe lại tắc trở lại.

Hiện các quốc lộ do Trung ương quản lý còn 29 vị trí tắc đường, chủ yếu tập trung trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn TP Huế; Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị; đường Trường Sơn Đông địa phận TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, tuyến đường La Sơn - Hòa Liên bị tắc hoàn toàn ở km42+800, dự kiến phải đến ngày 7-11 mới thông xe 1 làn; còn 1 vị trí ở km50+700 - km50+800 xuất hiện vết nứt dọc hiện đang cấm lưu thông.

Trên các quốc lộ do địa phương quản lý cũng đang còn 8 vị trí tắc đường, trong đó Quốc lộ 49 đang tạm ngừng lưu thông; Quốc lộ 14H có vị trí nước ngập sâu khoảng 1m.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong khi đường bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12, toàn ngành đã phải triển khai ngay các giải pháp ứng phó bão Kalmaegi theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu ngành đường bộ và đường sắt phối hợp bố trí phương tiện, trang thiết bị, vật tư nhằm khắc phục nhanh các tuyến bị sạt lở, phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

BÍCH QUYÊN