Cấp tập ứng phó mưa lũ và cơn bão mới

Đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua khiến nhiều tỉnh ở Trung bộ chịu thiệt hại nặng nề, số người chết và mất tích đã tăng lên 46 người, hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn ngập.

Mưa lũ kéo dài không ngớt, ngổn ngang trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Sáng nay 4-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đến sáng 4-11, tổng số người chết và mất tích do mưa lũ những ngày qua đã tăng lên 46 người - trong đó 40 người chết (Quảng Trị 7 người, Huế 15 người, Đà Nẵng 14 người, Lâm Đồng 4 người); hiện còn 6 người mất tích. So với báo cáo sáng 3-11, số người chết và mất tích tăng thêm 4 người.

Đáng chú ý, từ ngày 3-11 đến nay, mưa lũ ở Trung Trung bộ gia tăng trở lại, gây tình trạng lũ chồng lũ. Vì vậy, số lượng nhà ngập lụt gia tăng nhanh chóng trở lại.

Tính đến sáng 4-11, vẫn còn 79.854 nhà bị ngập (nhiều nhất là Huế và Đà Nẵng). Trong khi theo báo cáo vào rạng sáng 3-11, chỉ có hơn 12.000 nhà bị ngập. Những thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, điện lực… vẫn còn rất lớn.

Ngày 3-11, ngành đường sắt phải tạm thời phong tỏa cung đường Huế - Văn Xá trên tuyến đường sắt Bắc - Nam do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, hôm nay 4-11, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong hai ngày 4 và 5-11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3.

Sạt lở do mưa lũ

Hôm nay 4-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết thêm, để chủ động ứng phó bão Kalmaegi, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.

Ngày 3-11, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã gửi công hàm đến đại sứ quán các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú bão và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

PHÚC HẬU