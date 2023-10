Quốc lộ qua tỉnh Bình Định: Điệp khúc đắp vá, ì ạch

Theo ghi nhận, quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục giai đoạn sửa chữa, đắp vá, nâng cấp do nhiều dự án, gói thầu chậm tiến độ thi công. Tại tuyến tránh qua thị xã An Nhơn (Bình Định), nhà thầu đang thi công nâng cấp kéo dài nhiều cây số nhưng do gặp mưa lớn, kèm theo nhiều phương tiện lưu thông liên tục qua lại khiến mặt đường bị cày nát tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi. Không chỉ xe tải, xe khách lưu thông qua lại khó khăn mà xe máy, xe thô sơ cũng thường xuyên sụp phải ổ voi xảy ra tai nạn.

“Đúng ra, khi nâng cấp, sửa chữa đường thì phải chừa 1 làn an toàn cho các phương tiện qua lại và bố trí lực lượng phân luồng, nhất là trong mùa mưa. Trong khi ở đây, đơn vị thi công làm cả 2 làn cùng lúc, gặp trời mưa đường càng bị nát, người và phương tiện lưu thông rất nguy hiểm”, anh Ng.T.Tr. (41 tuổi, ở huyện Tuy Phước, Bình Định) phản ánh.

Tương tự, dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Cát Hanh (huyện Phù Cát), Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, cùng tỉnh Bình Định), nhiều vị trí mặt đường cũng xuống cấp nặng. Đoạn qua xã Cát Hanh, mặt đường xuất hiện hàng loạt vết gồ ghề, nứt nẻ, sạt vỡ thành ổ gà, ổ voi. Còn tại tuyến tránh qua thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ), người dân tỏ ra lo ngại về chất lượng, kỹ thuật khi nhiều đoạn đường vừa được cắt vá, sửa chữa ngay trong khi mưa lớn…

Trong khi đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 Bình Định - Gia Lai (dài 143km, vốn đầu tư trên 3.600 tỷ đồng) có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển vùng Tây Nguyên kết nối miền Trung. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án ì ạch, nhất là đoạn qua địa bàn các xã Tây Giang, Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định).

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh này hiện có 3 đơn vị quản lý, khai thác, trong đó có 2 đơn vị BOT, còn lại đoạn từ thị xã An Nhơn đến cuối huyện Phù Mỹ hiện do Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý, khai thác.

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, cho biết, tại tuyến tránh qua thị xã An Nhơn đang thi công thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1A để chống ngập lũ cho đô thị An Nhơn do đơn vị đại diện chủ đầu tư. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10-2023. Về tình trạng đường xuống cấp, ổ gà, ổ voi, ông Hòa cho biết, qua rà soát đơn vị đã xử lý kịp thời 200m2 đường ổ gà trong ngày 26-9; diện tích hư hỏng còn lại sẽ được tiếp tục xử lý.

Bà Lý Tiết Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, người có nhiều ý kiến, trăn trở trước các tồn tại của các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn tỉnh này, cho biết, nhiều dự án, gói thầu thi công ở quốc lộ 1A, quốc

lộ 19 qua tỉnh này đang thi công chậm tiến độ, bất cập. Các dự án thi công dự kiến xuyên suốt mùa mưa lũ, nguy cơ sẽ gây lãng phí tiền của, công sức mà chất lượng không đảm bảo, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân.