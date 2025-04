Quý 1-2025, thị trường ô tô trong nước khởi sắc

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số toàn thị trường tháng 3-2025 đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ. Xe lắp ráp trong nước đạt 14.887 chiếc, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.863 chiếc, tăng tương ứng 35% và 60% so với tháng trước.