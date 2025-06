Ra mắt Happy One Sora – Dự án tâm điểm thị trường căn hộ TP Thủ Đức

Chỉ giới hạn 507 sản phẩm với chính sách ưu đãi hấp dẫn và chương trình rút thăm mang đến nhiều giải thưởng giá trị, Happy One Sora đang là tâm điểm tại khu Đông TPHCM. Sự kiện chính thức giới thiệu dự án ngày 22-6 tới đây sẽ là dịp để khách hàng nhận diện căn hộ lý tưởng.

Không chỉ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, Happy One Sora còn mang đến loạt quà tặng giá trị tại sự kiện ngày 22-6-2025

Giữa nhiều lựa chọn về nơi an cư trước làn sóng sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính TPHCM cũng như mặt bằng giá căn hộ không ngừng “leo thang”, Happy One Sora - dự án khu căn hộ phong cách Nhật hoàn toàn mới tại TP Thủ Đức do Vạn Xuân Group hợp tác Tập đoàn Nhật Bản TBS Group phát triển đang tạo nên hấp lực ngay tại khu Đông - thị trường luôn tạo ra sức hút từ nguồn cung lẫn mức độ hấp thụ bất kể biến động của thị trường.

Với tầm giá quanh ngưỡng trên dưới 50 triệu đồng/m2 (tùy loại căn và vị trí), Happy One Sora được các đơn vị phân phối đánh giá cao về thiết kế, sự đa dạng của sản phẩm và đặc biệt là chiến lược triển khai từ pháp lý đến tiến độ xây dựng, mức độ đầu tư cho tiện ích.

Đặc biệt, tại sự kiện chỉ được tổ chức 1 lần duy nhất - Sự kiện chính thức giới thiệu dự án chủ đề “Chạm vào tinh hoa, nơi ta thuộc về” sẽ mang đến không gian để những cảm xúc được bùng nổ, nơi những giá trị được lan tỏa và góp phần thúc đẩy một cộng đồng tinh hoa mới sớm hình thành ngay tại TP Thủ Đức.

Ngày 22-6 tại White Palace Phạm Văn Đồng, hàng loạt chương trình quà tặng dành cho khách hàng tham dự sẽ được công bố. Đặc biệt trong tháng chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Vạn Xuân Group, khách hàng còn được nhận quà tặng rất ý nghĩa như một sự tri ân vì đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sự kiện chính thức giới thiệu dự án Happy One Sora sẽ được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 22-6-2025

Dự kiến thu hút hơn 1.000 khách hàng và đối tác tham dự, sự kiện chính thức giới thiệu dự án được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thông tin giá trị cũng như những chương trình trình diễn đặc sắc được dàn dựng công phu. Trong đó, không thể không kể đến loạt quà tặng hấp dẫn cũng sẽ được áp dụng dịp này.

Cụ thể, Vạn Xuân Group sẽ công bố các ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu: chương trình hái lộc trúng 100% lên đến 15 triệu đồng; Tặng 01 máy tắm nước nóng và 01 bộ smarthome; Đối với nhóm sỉ, sẽ được tặng 20 triệu đồng/mỗi 02 căn. Ưu đãi thanh toán vượt đến 12,5%.

Mặt khác, với sự đồng hành của ngân hàng Vietcombank, khách hàng có thể tham khảo vay đến 70% giá trị căn hộ và được hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà cùng ưu đãi đến 2%. Trong khi đó, khách sẵn vốn có thể được hưởng ưu đãi đến 4%.

Không chỉ vậy, cũng tại sự kiện ngày 22-6 tới, khách hàng sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của nhiều quà tặng giá trị cao trong chương trình rút thăm may mắn như: chuyến du lịch Nhật Bản dành cho gia đình trị giá 90 triệu đồng; máy lạnh Daikin 1,5 HP; iPad Pro M4 11-inch WiFi 256GB; Iphone 16 Promax 1T; Honda SH 160i và đặc biệt là xe ô tô Ford Everest Sport 2.0L AT. Đặc biệt, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, Vạn Xuân Group tặng 01 chỉ vàng cho mỗi sản phẩm hoàn tất văn bản thoả thuận cùng nhiều quà tặng giá trị khác dành cho tất cả các khách hàng quan tâm, đăng ký tham dự sự kiện.

Ảnh thực tế căn hộ mẫu tại Nhà điều hành dự án số 1012 Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức

Song song với sự kiện chính thức giới thiệu dự án, khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết về phong cách thiết kế, chất lượng bàn giao… có thể đến trải nghiệm căn hộ mẫu tại địa chỉ: 1012 Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức từ 8h đến 20h hàng ngày để cảm nhận tinh thần Nhật: tinh giản nhưng đầy cảm xúc, tiện nghi nhưng gần gũi thiên nhiên, hiện đại nhưng vẫn ấm cúng và đầy phong cách.

“Chạm vào tinh hoa, nơi ta thuộc về” không chỉ là cơ hội để khách hàng tiếp cận một sản phẩm bất động sản đáng giá, mà còn là khởi đầu cho một hành trình sống mới – một nơi xứng đáng để tận hưởng và chia sẻ từng khoảnh khắc với gia đình thân yêu. Happy One Sora là nơi mọi giá trị sống đều được nâng niu.

NGỌC CHI