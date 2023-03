realme C55 lần đầu giới thiệu tính năng Mini Capsule trên smartphone Android

Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức công bố dòng sản phẩm ti vi (TV) trong năm 2023 tại thị trường Việt Nam, bao gồm Neo QLED, QLED và OLED dành cho phân khúc cao cấp cùng Lifestyle TV với 4 sản phẩm The Frame, The Sero, The Serif và The Freestyle.