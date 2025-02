Rét đậm, rét hại tăng cường: Bộ Y tế khuyến cáo người dân biện pháp bảo vệ sức khỏe

Thời tiết giá lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như: cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Trong đó, người già, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và phụ nữ có thai là đối tượng có nguy cơ cao.

Sáng 5-2, trước thời tiết rét đậm, rét hại tăng cường, Bộ Y tế có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Giang tới TP Huế về việc hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình rét đậm, rét hại trên địa bàn và kịp thời thông tin cho người dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Cơ sở y tế các cấp trên địa bàn bố trí đầy đủ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thời tiết rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người dân

Bộ Y tế cũng chỉ rõ, vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Trong đó, người già, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và phụ nữ có thai là đối tượng có nguy cơ cao.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn rét đậm, rét hại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, nhất là người già và trẻ em hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng; khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang; luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh; tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than; không nên uống rượu bia đặc biệt là người dân ở vùng miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong...

Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, các bệnh hô hấp mạn tính, cơ xương khớp… đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ.

Rét đậm, rét hại làm gia tăng số người nhập viện

Đặc biệt, để dự phòng nhiễm độc khí CO (carbon monoxide) trong nhà, Bộ Y tế đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức; không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân, khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm bằng điện, không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) gần trẻ nhỏ, người già vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao. Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi này là 1-2m và nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người để phòng tránh các nguy cơ trên.

NGUYỄN QUỐC