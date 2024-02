Rộn rã ngày học sau tết

Tại Trường THCS Minh Đức (quận 1), tiết sinh hoạt dưới cờ được mở đầu bằng tiết mục nhảy tập thể trên nền nhạc bài hát Chuyện cũ mình bỏ qua do học sinh 2 khối 8, 9 cùng biểu diễn. Đại diện ban giám hiệu gửi lời chúc năm mới nhiều may mắn và thành công đến tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Sau đó, tổ Ngữ văn trình làng các tiết mục văn nghệ với chủ đề Mùa xuân nhớ Bác nhằm giúp học sinh tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha ông đã hy sinh để tô thắm mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc.

Với cách làm khác, cô và trò lớp 9/3, Trường THCS Lạc Hồng (quận 10) đã có ngày học đầu năm với nhiều trò chơi vui nhộn, đọc thơ nhận lì xì may mắn. Riêng tại Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh), toàn bộ 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên được nhận lì xì từ cô hiệu trưởng nhằm truyền đi thông điệp may mắn đầu năm. Sau đó, tại các lớp học, giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian như hái hoa dân chủ, đọc câu đối để nhận lì xì may mắn từ giáo viên chủ nhiệm.

Ở bậc THPT, trong buổi sinh hoạt ở sân trường đầu năm, Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11) đã lồng ghép hình ảnh Táo quân - hình ảnh tượng trưng cho ngày tết - vào hoạt cảnh với chủ đề “Sử dụng mạng an toàn và trách nhiệm”. Nhiều học sinh cho biết, nhờ được lồng ghép không khí vui tươi của ngày tết nên các câu thoại được nhiều học sinh hưởng ứng và bày tỏ sự thích thú, nhờ đó thông điệp truyền đi cũng dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Tại Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức), ngoài các hoạt động lì xì, chúc tết, nhà trường còn tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đấu thể dục thể thao và tích cực tham gia hội xuân tại trường. Sau đó, học sinh các lớp được giao lưu với nhau qua trò chơi nhảy sạp tại sân trường giúp các em cởi bỏ tâm lý nặng nề khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết dài ngày.

Riêng ở 2 bậc mầm non và tiểu học, do đặc điểm tâm lý học sinh nhỏ tuổi, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động đố vui có thưởng, cho học sinh xem múa lân, tặng quà may mắn đầu năm để tạo không khí vui tươi, giúp các em sớm bắt nhịp lại việc học. Tại nhiều cổng trường, tiểu cảnh xuân với bánh chưng, hoa mai, câu đối đỏ sẽ được giữ đến hết tuần học đầu tiên của năm mới nhằm tạo không khí hứng khởi, giúp học sinh cảm nhận “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, góp phần thực hiện thành công mô hình trường học hạnh phúc.

MINH THƯ