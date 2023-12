Rộn ràng không khí Giáng sinh

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến nhà thờ giáo xứ Bình Thái (quận 8, TPHCM) đón Giáng sinh. Ảnh: THU HOÀI

Không khí tại xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 náo nhiệt, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển từng chút một. Lực lượng CSGT, dân quân tự vệ có mặt từ sớm điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Nhà thờ giáo xứ Bình Thái (đường Phạm Thế Hiển, quận 8) được trang hoàng rực rỡ, nhiều tiểu cảnh đầy màu sắc ngay từ cổng vào.

Phía bên trong nhà thờ dòng người xếp hàng ngay ngắn, từng hồi chuông ngân dài, Thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh bắt đầu. Chị Mai Anh (quận 8) cho biết, tại các nhà thờ trên địa bàn quận, hang đá được trang trí rất đẹp nên thu hút đông bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình. Tương tự, ở các xóm đạo đường Thống Nhất và Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), khu vực Giáo xứ Nghĩa Phát, Chí Hòa, Lộc Hưng (quận Tân Bình) hay những nhà thờ nổi tiếng như Tân Định (quận 3), Fatima Bình Triệu (TP Thủ Đức)… cũng rất đông người dân đi lễ, vui chơi.

Về khuya, lượng người đổ về khu vực trung tâm càng lúc càng đông. Trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi… biển người chật cứng. Nhà thờ Đức Bà là một trong những địa điểm vui chơi Giáng sinh được yêu thích nhất. Dù vẫn chưa tu sửa xong nhưng nhà thờ vẫn được trang hoàng đèn, tiểu cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Cạnh nhà thờ Đức Bà là Bưu điện TPHCM cũng thu hút các bạn trẻ vui chơi, giao lưu âm nhạc và check-in nhộn nhịp. Cẩm Ly (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM) cho biết, năm nay là năm đầu tiên đón Giáng sinh tại TPHCM. “Em quá thích không khí đón Giáng sinh như thế này. Thật sự rất ấn tượng và thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng!”, Ly phấn khích chia sẻ. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi, Saigon Center... du khách, người dân đổ về tham quan, vui chơi, chụp hình rộn rã.

Cả gia đình cùng đón Giáng sinh tại khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 24-12, Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí 100% lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Giáng sinh an lành. Phòng CSGT, Công an TPHCM chỉ đạo các đội, trạm khẩn trương rà soát các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tạo điều kiện cho người dân vui chơi Giáng sinh.

Tại các xóm đạo, nhà thờ, người dân dựng một số hang đá, trang trí đèn sáng… đều có đông lực lượng CSGT, công an, dân quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

THU HOÀI - CHÍ THẠCH