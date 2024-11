Rủ nhau đi tắm sông 2 em học sinh đuối nước, mất tích

Lúc 16 giờ 30 ngày 16-11, tại sông Đá Bàng, thôn An Thành (xã Quế Châu, huyện Quế Sơn), 7 em học sinh lớp 7 rủ nhau xuống tắm sông. Trong lúc tắm, không may có 3 em học sinh bị đuối nước. Ngay sau đó, nhóm bạn đi cùng cứu được 1 em đưa lên bờ an toàn, còn 2 em gồm P. và T. mất tích.

Lực lượng chức năm tìm kiếm em T. bị đuối nước, mất tích

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Quế Sơn phối hợp với đội SOS tổ chức tìm kiếm 2 em mất tích. Đến khoảng 21 giờ ngày 16-11, thi thể em P. đã được tìm thấy, cách hiện trường vụ đuối nước khoảng 100m.

Lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm em T. còn đang mất tích. Đến sáng 17-11, em T. vẫn chưa được tìm thấy.

