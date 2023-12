Rút ngắn đường đến liên hoan phim quốc tế

Không chỉ có niềm vui

Tại Sunday talk do Xinê House vừa tổ chức với chủ đề “Kinh nghiệm thực chiến tại LHP”, đạo diễn Trần Thanh Huy nhắc lại câu chuyện đưa bộ phim ngắn 16g30 tham dự các LHP quốc tế đầu tiên. “Lần đầu tiên tôi tham dự một LHP chuyên nghiệp là tại LHP Cannes 2013, hạng mục Góc phim ngắn. Khi đó, với tôi mọi thứ như choáng ngợp vì quá xa hoa, lộng lẫy”, anh kể lại.

Nhưng cũng trong lần đó, anh học được bài học, khi thấy nhiều nhà làm phim trẻ có phim được lựa chọn tại sự kiện đều tự in poster (áp phích phim), flyer (tờ gấp) để giới thiệu tác phẩm của mình với khao khát phim được nhiều người biết đến hơn. Trong khoảng vài năm trở lại đây, việc các nhà làm phim trẻ Việt Nam xuất hiện liên tiếp tại các LHP quốc tế đã không còn xa lạ. Những cái tên như Phạm Thiên Ân, Hà Lệ Diễm, Lê Bình Giang, Phạm Ngọc Lân, Trương Minh Quý, Dương Diệu Linh, Mai Vũ, Vũ Minh Nghĩa, Phạm Hoàng Minh Thy… đã trở nên quen thuộc với nhiều LHP quốc tế lớn, nhỏ. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ lại có những trải nghiệm không giống nhau.

Đạo diễn trẻ Lê Lâm Viên giới thiệu phim của mình tại LHP quốc tế Singapore lần thứ 33. Ảnh: NVCC

Nữ đạo diễn trẻ Luk Hồ Hải My từng có “trải nghiệm chưa bao giờ gặp” khi tham gia một LHP tại Hy Lạp, nơi có rất nhiều nhà thơ lên đọc các tác phẩm thơ. Vũ Nguyễn Nam Khuê lại rất thích cơ hội được xem các phim ngắn tranh giải cùng với mình để được cập nhật thêm những ngôn ngữ điện ảnh mới, độc đáo. Trong khi đó với Lê Lâm Viên, việc đăng ký tham gia các workshop tại LHP sẽ mang đến nhiều cơ hội học hỏi. Nhưng, có một điểm chung như chia sẻ của Thanh Huy, Lâm Viên, hay Hải My là đi LHP họ được sống trong thế giới của phim ảnh với sự tôn trọng rất lớn. Đó là lý do, không ít người trong số họ “nghiện” đi LHP vì luôn có cảm giác đó là thế giới sinh ra dành riêng cho mình.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Một trong những thay đổi tích cực của các nhà làm phim trẻ Việt Nam sau khi tham gia một số LHP quốc tế, đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt về mặt tầm nhìn cho dự án. Ngoài cố gắng làm bộ phim tốt nhất trong khả năng có thể, họ cũng ý thức rõ ràng việc bộ phim của mình sẽ đi đến đâu, tham dự các LHP nào. Và từ đó, họ nghiên cứu kỹ các LHP có thể tham dự, xây dựng kế hoạch và lộ trình phù hợp, bắt đầu từ việc xây dựng profile để quảng bá cho phim.

Theo Hải My, cách dễ nhất là tham gia nộp phim trên website chính thức của mỗi LHP, nhưng quan trọng phải đi đúng nơi, đúng chỗ. Lê Lâm Viên cũng chia sẻ: “Nếu ngóng đến các LHP lớn quá sớm sẽ chới với. Theo tôi, nên bắt đầu từ những sân chơi nhỏ trong khu vực. Nếu mình làm phim và trở thành điều gì đó nổi bật trong khu vực, tự khắc các nơi khác họ sẽ nhìn vào và được ghi nhận”. Đây là bài học kinh nghiệm từ chính cá nhân anh sau khi giành giải Đạo diễn xuất sắc tại một LHP ở Singapore, sau đó đã có cơ hội tham gia LHP tại Bỉ. Nhiều nhà làm phim Việt cũng được các giám tuyển giới thiệu đến các LHP khác nhau, hay gửi tặng mã code để gửi phim dự thi miễn phí.

Theo các nhà làm phim trẻ, có 2 điều quan trọng nhất mang tính tiên quyết trong hành trình đưa các phim Việt đến với LHP quốc tế. Thứ nhất, nó nằm ở chính chất lượng của bộ phim. Tức là bản thân mỗi nhà làm phim phải luôn đấu tranh, cố gắng ở mức cao nhất để có bộ phim tốt nhất. Khi biết giới hạn năng lực bản thân cũng như chất lượng bộ phim, mới xây dựng chiến lược đi LHP phù hợp. Sau đó, bộ phim nếu có giá trị sẽ mở ra những cơ hội đưa nhà làm phim đến với các LHP khác nhau. Tiếp theo, cũng quan trọng không kém, như chia sẻ của Trần Thanh Huy, nếu chỉ có một bộ phim tham gia LHP thôi là chưa đủ.

“Chúng tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: Tương lai sẽ làm gì? Nếu chưa có gì để giới thiệu, đến LHP không biết phải làm gì. Thông thường, đi LHP nên phải có hồ sơ dự án, giới thiệu các phim truyện dài”, anh đúc kết từ kinh nghiệm bản thân. Điều này cũng được chứng minh qua thực tế khi từ các phim ngắn tham gia các LHP, nhiều nhà làm phim trẻ Việt Nam luôn mang các dự án phim dài tham gia chợ dự án, hay kêu gọi các nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất.

“Tôi nghĩ, mọi thứ với các nhà làm phim Việt Nam đang mở rộng. Nhiều phim Việt xuất hiện ở các LHP đã được chú ý. Tiếng nói phim Việt đang được hưởng ứng và lắng nghe nhiều hơn”, đạo diễn Lê Lâm Viên phát biểu.

VĂN TUẤN