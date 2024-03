Sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm: Đề nghị truy tố 254 bị can

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tại TPHCM và các tỉnh thành.

Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị về tội “Nhận hối lộ”; 252 bị can còn lại bị đề nghị truy tố với các tội danh như: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức…

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình lúc giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm; được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác đăng kiểm trong cả nước.

Tuy nhiên, Trần Kỳ Hình không làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, TTĐK, chi cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài.

Khi phát hiện ra các sai phạm, tiêu cực, Trần Kỳ Hình không chấn chỉnh, xử lý, mà vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động TTĐK. Bị can Trần Kỳ Hình bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong thẩm định hồ sơ thiết kế với số tiền 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD.

Bên cạnh đó, Trần Kỳ Hình còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác, làm trái quy định, đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật.

Kết luận điều tra xác định, việc làm của bị can Trần Kỳ Hình làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các chi cục đăng kiểm và uy tín của Cục Đăng kiểm Việt Nam; làm giảm hiệu lực công tác quản lý Nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa.

Tương tự, bị can Đặng Việt Hà với cương vị là Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã không làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, TTĐK, chi cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài…

Từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2022, Đặng Việt Hà đã nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới và 4 TTĐK khối V tại TPHCM với số tiền 38,6 tỷ đồng; nhận hối lộ của 5 TTĐK khối V tại TP Hà Nội và các giám đốc TTĐK khối D hơn 1,5 tỷ đồng.

CHÍ THẠCH - THÀNH CHUNG - THU HOÀI