SAIGONBANK: Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Năm 2022, trong bối cảnh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của thế giới và khu vực, SAIGONBANK đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2021 và hoàn thành 125% kế hoạch; Huy động vốn, cho vay đều tăng trưởng ở mức cao (tương ứng tăng 14,05% và 14,93% so với năm 2021), vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,03%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 153%; Doanh số thanh toán quốc tế đạt 314,27 triệu USD, tăng 8,75% so với năm 2021, đạt 108,37% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, giúp thị phần tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh vượt trội, năm 2022, SAIGONBANK cũng chủ động tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng như: tài trợ “Dự án thanh toán khám chữa bệnh không dùng tiền mặt” cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh; trao tặng quà cho bà con nghèo tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa; Tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Ấm tình đoàn viên năm 2022” cho các cháu thiếu nhi tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM...

Tiếp nối những thành công trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của SAIGONBANK trong quý 1 năm 2023 ghi nhận những kết quả ấn tượng: cho vay tăng 8,72%, huy động vốn tăng 13,11% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 104,86 tỷ đồng, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,30%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội năm nay, SAIGONBANK cũng trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 10%, thực hiện trong năm 2023. Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết đối với SAIGONBANK nhằm nâng cao năng lực tài chính, đồng thời đổi mới công nghệ bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay.

Sau khi xem xét và trao đổi, Đại hội đã phê duyệt các chỉ tiêu chính cho năm 2023. Cụ thể gồm: Tổng tài sản - Huy động vốn tăng 6% so với năm 2022; Dư nợ tín dụng tăng 6,9% và sẽ được điều chỉnh tăng đến mức cao hơn khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Thanh toán đối ngoại tăng 6% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 300 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định của NHNN.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã trả lời các câu hỏi của cổ đông xoay quanh các vấn đề được quan tâm. Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung như: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị; Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông...

Sau buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SAIGONBANK đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được biểu quyết thông qua.

Ông Vũ Quang Lãm - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại Đại hội: “Từ những thành quả đã đạt được trong năm 2022, SAIGONBANK đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên cùng sự ủng hộ của Quý cổ đông, SAIGONBANK sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đưa SAIGONBANK phát triển hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước”.