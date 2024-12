Samsung One UI 7 nâng cấp bảo mật và riêng tư trong kỷ nguyên AI

One UI 7 cũng mang đến hàng loạt các phương thức mới giúp người dùng tùy chỉnh cài đặt bảo mật.

Samsung Electronics đã ra mắt One UI 7 beta, mang đến các biện pháp bảo mật độc quyền dành riêng cho hệ sinh thái Samsung Galaxy. Phiên bản One UI không chỉ bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách toàn diện mà còn cung cấp nhiều tùy chọn bảo mật tích hợp, dễ dàng và minh bạch cho người dùng. Trong kỷ nguyên của AI, bảo mật toàn diện chính là giải pháp để bảo vệ quyền riêng tư.

Knox Matrix giám sát các thiết bị thông qua Trust Chain, một chuỗi khối riêng tư và an toàn. Bảng điều khiển Knox Matrix mang đến phương thức duy trì an ninh minh bạch trong hệ sinh thái thiết bị kết nối dễ dàng. Với One UI 7, người dùng có thể kiểm tra trạng thái bảo mật của nhiều thiết bị thông minh Samsung trực quan hơn, từ điện thoại Galaxy đến TV và các thiết bị gia dụng.

Khi tất cả thiết bị hoàn tất cập nhật và không phát hiện rủi ro, hệ thống sẽ hiển thị màu “xanh lá” để xác nhận trạng thái an toàn. Ngoài ra, nếu có thiết bị gặp rủi ro, bảng điều khiển sẽ đề xuất hành động cụ thể để giảm thiểu mối đe dọa.

Phương pháp khôi phục dữ liệu mới dành cho tính năng Enhanced Data Protection giúp quá trình truy xuất dữ liệu lưu trữ trên Samsung Cloud trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Không chỉ đồng bộ hóa và bảo mật các thiết bị, tính năng cũng cung cấp phương án sao lưu dự phòng trong trường hợp người dùng mất quyền truy cập vào thiết bị đáng tin cậy.

Với One UI 7, tính năng này tiếp tục được nâng cấp với các biện pháp bảo vệ tăng cường để tiếp tục trao quyền cho người dùng. Maximum Restrictions đã được cập nhật thêm các tùy chọn kiểm soát kết nối mạng giúp bảo vệ người dùng toàn diện mà vẫn không làm gián đoạn các chức năng quan trọng của thiết bị.

Bản cập nhật này nâng cấp bộ biện pháp bảo vệ hiện có của Maximum Restrictions trên ứng dụng Samsung Messages và Samsung Gallery. Người dùng giờ đây có thể xóa dữ liệu vị trí trong ảnh được chia sẻ, ngăn tải xuống tệp đính kèm tự động cũng như chặn các siêu liên kết, bản xem trước và album được chia sẻ.

One UI 7 cũng mang đến hàng loạt các phương thức mới giúp người dùng tùy chỉnh cài đặt bảo mật phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết bị của mình. Tính năng này cho phép người dùng chặn các kết nối USB khi thiết bị bị khóa, ngăn người khác truy cập tệp tin hoặc gửi các lệnh độc hại qua cổng USB. Khi sạc thiết bị ở những nơi công cộng, tính năng này bảo vệ dữ liệu người dùng bằng cách ngăn chặn mọi truy cập trái phép, ngay cả khi thiết bị có thể bị tiếp cận vật lý.

Để bảo vệ người dùng khỏi các ứng dụng độc hại từ việc cài đặt lậu, hệ thống Safe Install mới trên One UI 7 kết hợp với Auto Blocker để đưa ra cảnh báo khi người dùng cố gắng tải xuống từ nguồn không được cấp phép, đồng thời chỉ ra các rủi ro bảo mật và ngăn chặn việc cài đặt không mong muốn trên các thiết bị Galaxy.

One UI 7 là bước tiến lớn trong cam kết của Samsung về quyền riêng tư của người dùng trong kỷ nguyên AI khi mang đến các tính năng bảo mật toàn diện. Bắt đầu từ quý I năm 2025, phiên bản chính thức của One UI 7 sẽ được ra mắt cùng với các thiết bị Galaxy S series mới, trang bị các tính năng AI trên thiết bị nâng cao. Với cam kết mở rộng chính sách nâng cấp hệ điều hành của Samsung, bản cập nhật này sẽ dần được triển khai trên các thiết bị Galaxy khác.

KIM THANH