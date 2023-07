Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị ứng phó bão số 1

Trong thời gian kiểm tra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hướng dẫn đơn vị lưu ý đến việc gia cố hàng rào bao che trong khu vực thi công Nhà ga T3, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố, gây ảnh hưởng khai thác khi mưa to, gió lốc. Bên cạnh đó, các kênh phải được khơi thông, tránh gây tắc dòng chảy nhằm đảm bảo thoát nước tốt.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẵn sàng bổ sung phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với thiên tai lụt bão theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.

Nhằm đảm bảo an toàn các chuyến bay, Cảng phối hợp với Trung tâm Khí tượng hàng không, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin thời tiết cảnh báo đến các đơn vị để chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh những diễn biến bất thường của thời tiết.

Các chốt gác khu vực đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh tăng cường quan sát và thông báo kịp thời cho trực ban trưởng sân bay các trường hợp phát hiện sự cố, các vật lạ do gió bão thổi vào khu hoạt động bay, sân đậu, nhà ga trong cơn dông nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra lại hệ thống tín hiệu tại đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu, hệ thống chống sét trên khu bay, tại các đài trạm và phương án ứng phó sự cố do mưa bão gây ra làm ngập úng khu bay và đường cất hạ cánh…