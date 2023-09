Sản phẩm công nghệ đồng giá từ 9.000 đồng, 99.000 đồng,199.000 đồng...

Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được thêm các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác, như: Thu cũ đổi mới tặng thêm đến 2 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, ưu đãi khi mua kèm phụ kiện tại Di Động Việt.

Dịp 9-9 này, Di Động Việt sẽ đem đến cho người dùng hàng trăm suất bán đặc biệt với giá chỉ từ 9.000 đồng, gồm: 40 suất cáp ACEFAST Type C to Type C chỉ còn 9.000 đồng, 100 suất bộ sạc Horizone 99.000 đồng, 50 suất cáp Innostyle Jazzy type C màu đen 99.000 đồng, 50 suất tai nghe True Wireless HAVIT TW959 còn 199.000 đồng…

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều dòng điện thoại đã giảm hơn 10 triệu đồng, nay tiếp tục giảm thêm đến 300.000 đồng. Đơn cử là iPhone 13 VN/A sẽ được bán với giá từ 15,59 triệu đồng. Tương tự, iPhone 11 Pro chỉ còn lần lượt từ 8,59 triệu đồng và 10,19 triệu đồng cho phiên 64GB và 256GB.