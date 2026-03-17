Sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10

Ngày 17-3, tại tỉnh Quảng Ninh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng duyệt các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc lần thứ 10.

Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng duyệt các hoạt động trong chương trình giao lưu tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn, Trường THPT Trần Phú, Đồn Biên phòng Trà Cổ, khách sạn Viktor Legends (phường Móng Cái 1).

Quang cảnh tổng duyệt các hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: HẠNH HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng và các địa phương đã tích cực, chủ động, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác chuẩn bị chương trình.

Tuy thời gian chuẩn bị gấp nhưng các cơ quan, đơn vị và các sở, ban, ngành địa phương đã kịp thời hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, các nội dung hoạt động có chất lượng tốt, bảo đảm tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại chương trình tổng duyệt. Ảnh: HẠNH HUY

Quang cảnh tổng duyệt các hoạt động trên đường phố tại phường Móng Cái 1. Ảnh: HẠNH HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó thúc đẩy hợp tác và tình hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT Trần Phú. Ảnh: HẠNH HUY

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn, sẽ tham gia các hoạt động diễn ra tại Việt Nam (ngày 18-3) và tại Trung Quốc (ngày 19-3).

TRẦN BÌNH