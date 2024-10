Sáng mai 4-10, Hà Nội còn 18-19 độ C

Sáng nay 3-10, một số nơi ở Hà Giang, Lạng Sơn nhiệt độ còn 11 độ C. Dự báo sáng sớm mai 4-10, Hà Nội còn 18-19 độ C.

Hà Nội lạnh 11-16 độ C vào lúc sáng sớm nay 3-10. Ảnh do người dân chia sẻ

Sáng nay, 3-10, từ khoảng 4 đến 7 giờ sáng, miền Bắc trải qua khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày với nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm mạnh. Theo ghi nhận của các trung tâm dự báo thời tiết quốc tế, tại xã Lũng Cú (Đồng Văn - Hà Giang), nhiệt độ lúc 4 giờ sáng chỉ còn 11 độ C, mức thấp nhất trong khu vực.

Tương tự, các xã lân cận như Lũng Táo và thị trấn Phó Bảng ghi nhận mức nhiệt 17 độ C, còn thị trấn Đồng Văn là khoảng 18 độ C. Ở Lạng Sơn, nhiệt độ sáng sớm có nơi giảm xuống 11 độ C, trong khi tại Hà Nội là 21 độ C.

Người dân tại miền núi phía Bắc cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ảnh vệ tinh thời tiết ở miền Bắc lúc 8 giờ 30 sáng 3-10

Sau 7 giờ sáng, nhiều nơi bắt đầu có nắng, nhưng đây là nắng hanh khô, không phải nắng nóng. Độ ẩm trong không khí giảm, người dân ra đường cảm nhận rõ tình trạng da khô và sự thay đổi của thời tiết.

Dự báo, tình trạng này sẽ kéo dài đến hết tuần, với nhiệt độ dao động ở mức thấp vào buổi sáng và tối, gây cảm giác lạnh. Thời tiết khô và lạnh khi chuyển mùa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, làm gia tăng các bệnh về da và hô hấp.

Theo các đài khí tượng quốc tế, ngày 4-10, nhiệt độ tại Hà Nội có thể tiếp tục giảm xuống còn 19 độ C trong khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng, với một số khu vực ngoại thành có thể chỉ còn 18 độ C. Trong khi đó, tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ có thể xuống 13-14 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khô, với hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào buổi sáng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 12-10.

Cụ thể, tại các khu vực miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, thời tiết sẽ rét vào ban đêm và sáng sớm. Mặc dù ban ngày có nắng, nhưng với tính chất nắng hanh khô, kết hợp cùng gió lạnh, thời tiết sẽ gây cảm giác khó chịu. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hô hấp và da.

Tin liên quan Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông

VĂN PHÚC