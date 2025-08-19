Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước

Sáng nay 19-8, lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là lễ khởi công, khánh thành quy mô lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm 89 dự án được khánh thành, 161 dự án được khởi công, với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 (nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long), một trong những công trình được khánh thành trong sáng nay 19-8. Ảnh: NGỌC PHÚC

Trong đó, 478.000 tỷ đồng nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án (chiếm 37% tổng mức vốn) và 802.000 tỷ đồng với 121 dự án nguồn vốn khác (chiếm 63% tổng mức vốn). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm là Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) đến 79 điểm cầu tại các địa phương, đồng thời phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, việc khánh thành và khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tăng cường kết nối vùng, miền; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, 250 dự án được khởi công, khánh thành sẽ đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và trên 20% GDP cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

BÍCH QUYÊN