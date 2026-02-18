Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 tết

Ngày 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Đội CSGT Nam Sài Gòn triển khai chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn các phường trung tâm, trọng điểm về du lịch.

Lực lượng CSGT Nam Sài Gòn ra quân kiểm tra nồng độ cồn tối mùng 1 tết. Thực hiện: Nguyễn Nam - Mạnh Thắng

Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách vui xuân đón tết an toàn.

Tổ công tác ra quân thực hiện chuyên đề nồng độ cồn tối mùng 1 tết

Theo đó, tổ công tác của Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Đội an ninh trật tự ở cơ sở các phường Vũng Tàu, Tam Thắng… tuần tra lưu động tại các tuyến đường chính như Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Hạ Long, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn An Ninh… Đây là những khu vực trung tâm, tập trung đông đúc phương tiện di chuyển.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với một người nước ngoài

​Theo báo cáo nhanh, chỉ tính từ sáng sớm đến 20 giờ 30 phút mùng 1 tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 32 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Cùng với thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, Tổ công tác cũng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, tuyên truyền để người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

Tổ công tác tuần tra lưu động trên các tuyến đường

​Đại diện Tổ công tác cho biết, cán bộ, chiến sĩ ra quân thực hiện chuyên đề với quyết tâm cao, bảo đảm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Đội CSGT Nam Sài Gòn khuyến cáo người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng của chính mình và cộng đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng khuyến khích người dân chủ động đặt xe công nghệ, taxi hoặc nhờ người thân (không uống rượu bia) đưa đón để đảm bảo hành trình du xuân an toàn.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM