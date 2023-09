Sáng tạo trong tập hợp đoàn viên, người lao động

Nâng tầm đội ngũ

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Lê Thị Kim Thúy, đa phần cán bộ công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm, đặc biệt công đoàn cơ sở có quy mô nhỏ (dưới 25 lao động), nên việc triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do cán bộ công đoàn thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nắm bắt, tổ chức các hoạt động công đoàn còn hạn chế. Để nâng chất nguồn cán bộ công đoàn, các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp được Công đoàn TPHCM tích cực triển khai trong thời gian qua, nhất là sau đại hội công đoàn các cấp, có nhiều cán bộ công đoàn mới nên còn bỡ ngỡ.

Là một trong những cán bộ công đoàn cơ sở tham gia lớp tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào, tuyên truyền, vận động do Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức, ông Đinh Văn Giai, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Toàn Thắng, cho biết, ngoài việc được cập nhật các kiến thức, cán bộ công đoàn cơ sở cũng được trình bày các tình huống cụ thể để cùng tháo gỡ khó khăn. Dù là cán bộ công đoàn có thâm niên, nhưng với ông Đinh Văn Giai, buổi tập huấn rất hữu ích khi cán bộ công đoàn cơ sở được cập nhật những nội dung, thông tin mới.

Còn với ông Võ Anh Dũng, từ người chạy xe ôm, không có kiến thức về hoạt động công đoàn, thế nhưng từ khi được sự tín nhiệm của anh em trong Nghiệp đoàn xe ôm quận 1 bầu làm Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Định, và nay là Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm quận 1, ông Võ Anh Dũng luôn nỗ lực làm tốt nhất chức trách của mình. Chuyện nào chưa hiểu, chưa rõ thì ông tìm đến cán bộ công đoàn chuyên trách quận 1 hỏi. Rồi khi có các lớp tập huấn, ông lại được tham gia. Nhờ đó, đến nay, ông nắm được kiến thức về pháp luật; các chương trình, hoạt động chăm lo anh em trong nghiệp đoàn được ông thực hiện đâu ra đấy.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn TPHCM đã tổ chức 1.549 lớp tập huấn cho 162.589 lượt cán bộ công đoàn. Các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm tra, tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, kỹ năng trình bày, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền; kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng đối thoại… liên tục được tổ chức.

Thu hút đoàn viên, chăm lo lao động phi chính thức

Vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng với tổ chức công đoàn, nhất là sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, dựa vào năng lực, tâm huyết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, các cấp Công đoàn TPHCM đã có nhiều cách làm hay để vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Tính đến nay, TPHCM có khoảng 270.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc ngưng hoạt động khá lớn, dẫn đến sụt giảm số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên. Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, Công đoàn TPHCM đã thành lập mới 6.741 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 617.241 đoàn viên, đạt 116,5% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Riêng khu vực ngoài nhà nước đã kết nạp được 570.730 đoàn viên. Tính đến hết năm 2022, LĐLĐ TPHCM quản lý 51 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 19.134 công đoàn cơ sở với 1.360.274 đoàn viên.

Cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động, sự ra đời các ngành nghề mới hoạt động trên nền tảng công nghệ đã và đang làm gia tăng số lượng người lao động không có quan hệ lao động chính thức. Đây là khu vực lao động chưa có quy định pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động khi xảy ra các tranh chấp lao động. Trên thực tế, việc thu hút, tập hợp và tổ chức lực lượng này vẫn đang là vấn đề lớn đặt ra đối với Công đoàn TPHCM.

Sau thời gian làm việc tự do, chị Nguyễn Thị Bích Liễu tham gia Nghiệp đoàn Nail tóc quận Tân Phú. Nhờ vào nghiệp đoàn, chị Bích Liễu cũng như nhiều lao động khác được tặng sổ BHXH tự nguyện để thấy an tâm hơn cho cuộc sống sau này. “Trước đây khi làm tự do, chưa vào nghiệp đoàn, công việc của tôi bấp bênh. Những lúc bệnh phải nghỉ làm là xem như ngày đó gia đình mất nguồn thu nhập chính. Từ khi vào nghiệp đoàn, tôi nhận được sự chăm lo, thăm hỏi lúc ốm đau. Tôi cũng được tham gia các lớp nâng cao tay nghề và phổ biến luật để biết cách bảo vệ quyền lợi của mình khi cần”, chị Bích Liễu chia sẻ.

Bà Lê Thị Kim Thúy cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, sự phát triển nhanh về số lượng lao động khu vực phi chính thức, LĐLĐ các quận, huyện, TP Thủ Đức đã mở rộng đối tượng và có rất nhiều nỗ lực nhằm tiếp cận khu vực này. Thông qua các hoạt động chăm lo thiết thực tại những thời điểm khó khăn, Công đoàn TPHCM đã tập hợp được 8.474 lao động vào 148 nghiệp đoàn ở nhiều ngành nghề. Với việc thành lập các nghiệp đoàn, tổ chức Công đoàn TPHCM mong muốn người lao động khu vực phi chính thức sẽ xem nơi này là điểm tựa khi họ gặp khó khăn. Đây cũng sẽ là nơi giúp họ ổn định việc mưu sinh, được hỗ trợ các vấn đề về pháp lý.